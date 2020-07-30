ФБК показал недвижимость родителей Михаила Дегтярева на 125 млн

Родителям врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева принадлежат подмосковный коттедж и квартира в Москве рыночной стоимостью не менее 125 млн руб., утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

расследовании говорится, что после того как Дегтярев принял участие в выборах мэра Москвы в 2013 году, его отец — гинеколог из Самары — купил в Подмосковье участок площадью 16 соток и начал строительство дома. По оценкам ФБК, строительство могло обойтись в 70 млн руб., а рыночная стоимость такого дома составляет 100 млн руб.

Кроме того, ФБК указывает, что в 2017 году правительство Москвы продало Михаилу Дегтяреву квартиру площадью почти 100 квадратных метров. Эту недвижимость Дегтярев оформил на мать. ФБК оценивает ее в 25 млн руб.



