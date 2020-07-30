Украину в Трехсторонней контактной группе возглавит первый президент страны

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

«Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение: если я смогу (а я хочу этого) что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился», — сказал Кравчук, передает «Громадское».

28 июля стало известно, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма больше не будет участвовать в переговорах в Минске.