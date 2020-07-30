СК Белоруссии связал дела оппозиционеров Тихановского и Статкевича с задержанными 33 россиянами

Задержанных в Белоруссии 33 россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. По этому делу проходят белорусский политик Николай Статкевич и незарегистрированный кандидат в президенты Сергей Тихановский.

Как сообщили в СК Белоруссии, в отношении Тихановского возбуждено уголовное дело «по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов».

Кроме того, в отношении Статкевича и Тихановского возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам. «Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе. В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении СК.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Анатолий Равков говорил, что в отношении задержанных под Минском россиян возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.

В Кремле заявили, что в Москве «ждут информации о ситуации с россиянами». «Россияне и белорусы свободно ездят друг к другу. В РФ находится большое количество белорусских мужчин, в том числе в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно: не употребляют алкоголь, и так далее - вот как вчера говорилось о россиянах. Это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди. Мы ждем информации, что же совершили россияне в Минске, и что стало причиной для их задержания, почему еще якобы 200 россиян разыскиваются на территории Белоруссии», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет: «Есть частные охранные предприятия, частные охранные фирмы, а такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет».