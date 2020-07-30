Марина Литвинович о содержании Ивана Сафронова и Сергея Фургала в СИЗО

Иван Сафронов. По-прежнему находится в изоляторе по подозрению на коронавирус. Пришел его первый анализ, он – отрицательный. Сейчас ждут второго – он будет готов через 2 дня. Если он будет отрицательный, его переведут обратно в обычную камеру и его можно будет увидеть и поговорить с ним.

Сергей Фургал. Я видела его первый раз, до этого к нему ходили мои коллеги. Сообщил нам, что не получил ни одного письма, ни одной телеграммы. Причем мы знаем, что ему письма шлют десятками, если не сотнями. Однако он не получил ни одного, поскольку всю корреспонденцию СИЗО передает следователям. Это довольно распространенная практика в Лефортово – от следователей потом письма могут вообще не прийти получателю – и не потому, что в них написано что-то связанное с расследованием, а для того, чтобы оказать психологическое давление на заключенного, оставить его без информации и психологической поддержки. Фургал через нас поблагодарил всех тех, кто ему пишет. Зато вот посылки к нему приходят. Только за позавчера Фургалу пришло 39 посылок. Присылают яблоки, мандарины, печенье. Прислали много кипятильников и расчесок (их сначала не было, вот люди и наприсылали). Кто-то прислал 28 книг, но все вернули, поскольку книги в посылках присылать нельзя, можно только заказывать. Прислали Библию, но пока не отдали. Сказал, что телевизор в камере работает, но Хабаровск там не показывают, поэтому мало что знает о происходящем.

С позавчерашнего дня он содержится в камере уже не один. Кто с ним в камере, мы не знаем, сообщать нельзя, но Фургал сказал, что очень доволен соседом и даже «приятно удивлен» – он «очень интеллигентный, начитанный человек, с ним интересно поговорить». Ну, мы Фургалу сказали, что в Лефортово таких граждан довольно много.

Фургал сказал, что чувствует себя отлично, в хорошем настроении. Вчера его куда-то вывозили (не на следственные действия), где он кому-то (?) демонстрировал свою хорошую физическую форму и три раза поднял гирю в 32 кг.

Сказал, что жизнь – она разная. Сейчас на воле, а завтра – в тюрьме. Все бывает, все можно пережить. Сказал, что даже рад, что нынешняя ситуация помогла ему понять кто чего стОит.

Еще видели Александра Дрыманова - это экс-глава Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, генерал-майор юстиции. Мы его давно не видели, сразу заметили, что он сильно похудел. Мы уж заволновались о его здоровье, но оказалось, что он просто ведет ЗОЖ и занимается спортом. Не ест вообще после 16 часов, вот и похудел на 12 кг.

Еще видели троих обвиняемых по статье «госизмена» и одного по статье «экстремизм». Мы его вообще вытащили из карцера, чтобы поговорить. Для нас было удивительно, что в карцере кто-то есть, поскольку непонятно, за что в Лефортово туда можно попасть. Оказалось – за драку в камере. Человек подрался с сокамерником на религиозно-бытовой почве. Попросили его посадить одного, чтобы конфликтов не возникало.

А также вчера решали вопросы по здоровью других заключенных.

Источник