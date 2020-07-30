Суд скрыл от «Мемориала» информацию об 11 прокурорах из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы отказал обществу «Мемориал», которое пыталось получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек». В Генпрокуратуре заявили, что сведения нельзя раскрывать без согласия наследников, пишет «КоммерсантЪ».

Юристы «Мемориала» планируют обжаловать решение и называют дело «стратегическим». Член правления общества Ян Рачинский говорит, что такое решение делает невозможным создание любых энциклопедий и биографических справочников. «Для изучения государства и общества необходимо знать, какие поступки совершали люди и к каким последствиям они приводили», — сказал он. По его словам, информация о людях, которые в прошлом занимали государственные должности, не может быть секретной.

Директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Олег Будницкий назвал иск «Мемориала» «очевидно важным» и выразил надежду, что организация добьется решения в свою пользу: «Большой террор — величайшая трагедия, а люди, принимавшие участие в репрессиях, — безусловные преступники. Если мы чтим память жертв, то надо знать и палачей, которые спустя годы не понесли даже моральной ответственности. Данные о прокурорах, конечно, нужно обнародовать».