Кандидатам в президенты Белоруссии рассказали о готовящихся в России группировках для вторжения в страну

В ЦИК Белоруссии вызвали кандидатов в президенты и сообщили об усилении мер безопасности и возможных провокациях.

Как сообщил TUT.BY Сергей Черечень, их предупредили, что в России готовятся группировки для провокаций, поэтому массовые мероприятия могут быть небезопасны. Об этом в ЦИК рассказал госсекретарь Совбеза Андрей Равков.

Андрей Дмитриев отметил, что кандидатам сказали, что в стране 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что есть риск в основном на массовых мероприятиях, а под Псковом и Невелем формируются еще группировки. Он также сообщил, что, по словам Равкова, некоторые задержанные ранее россияне, которых назвали бойцами ЧВК Вагнера, якобы дают показания, что «приехали делать революцию».

Теперь на массовых мероприятиях в Белоруссии будут установлены рамки и заграждения. Кроме того, силовики не исключили возможности отключения интернета.



