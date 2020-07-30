Дегтяреву решили помешать избраться губернатором с помощью изменения Устава Хабаровского края

В Законодательное собрание Хабаровского края внесли законопроект, который может сделать невозможным избрание Михаила Дегтярева на пост губернатора. Автором документа стал депутат Петр Емельянов, который в знак протеста после ареста экс-губернатора Сергея Фургала вышел из ЛДПР, передает Znak.com.

Законопроект предполагает внесение изменений в Устав Хабаровского края о цензе оседлости для кандидата на пост губернатора края. Так, по мнению Емельянова, должность руководителя региона может занимать только тот человек, который прожил в Хабаровском крае не менее 10 лет.

«Идея законопроекта родилась на основании проведенных встреч с жителями региона, которые уже больше двух с половиной недель выходят на центральные улицы города. Избиратели Хабаровского края хотят видеть в роли губернатора гражданина, знающего о проблемах и вопросах региона не понаслышке. Лицо, претендующее на занятие высшего должностного поста в регионе, должно знать общественно-политическое и социально-экономическое устройство Хабаровского края, быть авторитетным и экспертным в вопросах организации условий и качества проживания на территориях края. А самое главное Хабаровский край должен быть домом для претендента на пост губернатора», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в организации убийств. На его место президент назначил в качестве врио Михаила Дегтярева.