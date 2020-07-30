Сестра Фургала объявила о сборе денег на адвокатов

Сестра экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов.

«Мы решили создать фонд помощи. Но на его создание могло уйти до четырех месяцев. Мы приняли другое решение, была нанята коллегия адвокатов. Деньги будут поступать на оплату адвокатов», — говорит сестра Фургала Галина в видеообращении, размещенном в Instagram-аккаунте хабаровского ЛДПР.

По ее словам, у семьи Фургала и близких сейчас нет возможности оплачивать адвокатов, так как счета арестованы.

Сергея Фургала задержали 9 июля, обвинив в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 годах. С 11 июля в Хабаровском крае проходят массовые акции в его поддержку.

