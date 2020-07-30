В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о подготовке терактов

В отношении задержанных под Минском 32 россиян и одного гражданина Белоруссии возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Анатолий Равков, передает «Интерфакс».

По его словам, всего в страну было заброшено более 200 бойцов иностранной частной военной компании, целью которых было дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Об этом ранее сообщало агентство БЕЛТА.

«33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена», — сказал Равков.

Задержанные «начали давать показания», отметил он.