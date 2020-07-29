Лукашенко назвал задержание бойцов российской ЧВК чрезвычайным происшествием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности. Ситуацию с задержанием более трех десятков бойцов ЧВК Вагнера он назвал «чрезвычайным происшествием» и заявил о необходимости обратиться «в соответствующие структуры Российской Федерации», передает БЕЛТА.

«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — сказал Лукашенко.

Отдельное поручение он дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт: «Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну».