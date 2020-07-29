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Радио Свобода: задержанные в Белоруссии боевики направлялись в Судан

29.07.2020

Изучив видео операции по задержанию якобы бойцов ЧВК Вагнера, показанное по белорусскому телевидению, радио Свобода предположило, что боевики направлялись в Судан. Об этом говорят кадры, на которых видна банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала.

О том, что Минск был лишь перевалочным пунктом для россиян, писал и военный журналист Семен Пегов.

Ранее официальные СМИ Белоруссии сообщили о задержании под Минском 32 россиян, которых назвали боевиками ЧВК. Еще одного задержали на юге страны. Согласно украинскому сайту «Миротворец», несколько человек из списка задержанных участвовали в боевых действиях на Донбассе. 

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