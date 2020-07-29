Радио Свобода: задержанные в Белоруссии боевики направлялись в Судан

Изучив видео операции по задержанию якобы бойцов ЧВК Вагнера, показанное по белорусскому телевидению, радио Свобода предположило, что боевики направлялись в Судан. Об этом говорят кадры, на которых видна банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала.

Радио Свобода полагает, что задержанные в Минске люди, которых власти Беларуси называют "наемниками ЧВК Вагнера", направлялись в Судан. На кадрах из задержания видна банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала pic.twitter.com/Mcf8gu7PXt — Радио Свобода (@SvobodaRadio) July 29, 2020

О том, что Минск был лишь перевалочным пунктом для россиян, писал и военный журналист Семен Пегов.

Ранее официальные СМИ Белоруссии сообщили о задержании под Минском 32 россиян, которых назвали боевиками ЧВК. Еще одного задержали на юге страны. Согласно украинскому сайту «Миротворец», несколько человек из списка задержанных участвовали в боевых действиях на Донбассе.

