Военкор Семен Пегов: Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт

Как стало известно проекту @wargonzo (его руководителем вляется Семен Пегов – прим. NT) от источников в российских спецслужбах - Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские.

Естественно белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Короновирусный режим между Белоруссией и другими странами, как вы сами понимаете, гораздо более мягкий, чем в случае РФ.

Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. И наверняка имел с этого собственные висты. Без его личного покровительства такие вещи не делаются.

Теперь главный вопрос - зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу? С точки зрения спецслужб - это вообще не по-пацански. Парни и были в форме - потому что не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск.

Ну и обвинять их в намерениях организации беспорядков? Бред. Москва меньше всего заинтересована, чтобы в Белоруссии был реализован украинский сценарий.

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