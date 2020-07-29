Посол России в Минске запросит информацию о задержании боевиков ЧВК

Посольство России в Минске не располагает официальной информацией о задержании российских граждан, которых государственные СМИ Белоруссии называют боевиками ЧВК Вагнера. Посольство запросит официальную информацию у компетентных органов Белоруссии, заявил ТАСС посол Дмитрий Мезенцев.

Ранее официальные СМИ Белоруссии сообщили о задержании под Минском 32 россиян, которых назвали боевиками ЧВК. Еще одного задержали на юге страны. Согласно украинскому сайту «Миротворец», несколько человек из списка задержанных белорусскими силовиками участвовали в боевых действиях на Донбассе.