23% респондентов «Левада-центра» заявили о доверии Путину

На просьбу назвать 5-6 политиков, которым вы больше всего доверяете, президента России Владимира Путина назвали 23% респондентов «Левада-центра». Это на 3% меньше, чем в июне, и на 12% по сравнению с началом года.

С ноября 2017 года рейтинг доверия Путину снизился на 36% — с 59%.

Отметим, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал занял в списке седьмое место, набрав 3% голосов. Он опередил Алексея Навального (2%), бывший председателя правительства Дмитрия Медведева (2%), мэра Москвы Сергея Собянина (1%), спикера Госдумы Вячеслава Володина (1%) и главу Совета Федерации Валентину Матвиенко (1%).