БЕЛТА: под Минском задержаны 32 боевика иностранной ЧВК

Ночью сотрудники правоохранительных органов Белоруссии под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, сообщает государственное агентство БЕЛТА. Иных подробностей не приводится.

«Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — заявлял президент Александр Лукашенко 24 июля.

Различные акции протеста в стране проходят в преддверии выборов президента Белоруссии, которые намечены на 9 августа.