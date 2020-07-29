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БЕЛТА: под Минском задержаны 32 боевика иностранной ЧВК

29.07.2020

Ночью сотрудники правоохранительных органов Белоруссии под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, сообщает государственное агентство БЕЛТА. Иных подробностей не приводится.

«Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — заявлял президент Александр Лукашенко 24 июля. 

Различные акции протеста в стране проходят в преддверии выборов президента Белоруссии, которые намечены на 9 августа.

 

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