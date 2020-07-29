Мишустин теряет рейтинг среди молодежи

Рейтинг премьера Михаила Мишустина упал среди россиян от 18 до 24 лет. Если в январе он достигал 47%, то в июне снизился до 39%, а в июле упал до 31%, показал опрос «Левада-центра», передают «Открытые медиа». В целом рейтинг одобрения премьера второй месяц держится на уровне около 50%. Его все больше любят пенсионеры.

«Мишустин изначально имел примерно одинаковый рейтинг во всех возрастных группах, базировавшийся на двух факторах: во-первых, одобрение действий президента Путина, во-вторых, раздражение по отношению к экс-премьеру Дмитрию Медведеву, — объясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков. — Можно сказать, существовал кредит доверия Мишустину, своего рода «пузырь». Но потом этот пузырь стал быстро сдуваться у молодежи».

По его мнению, причина падения рейтинга среди молодежи — последствия пандемии. Молодые специалисты чаще работают в малом и среднем бизнесе, то есть в самых пострадавших сферах. «Молодые семьи часто влезают в ипотеку, у них отсутствуют сбережения, многие потеряли работу и не почувствовали поддержки государства. А телевизору они не верят, предпочитая получать информацию, точнее, интерпретацию информации, из соцсетей», — добавляет Гудков.

В целом рейтинг Мишустина сохраняется примерно на одном уровне. Это происходит за счет роста одобрения у пожилых людей. У группы респондентов старше 55 лет премьер пользовался в январе поддержкой 53%, сейчас она достигает 64%.



