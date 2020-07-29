«Ростех» больше всех заработал на борьбе с коронавирусом

На закупки товаров и услуг для борьбы с коронавирусом Россия потратила не менее 210 млрд руб. Главным получателем контрактов стал «Ростех» во главе с Сергеем Чемезовым — ему достался каждый десятый «коронавирусный» рубль, пишет «Проект». Самым востребованным поставщиком в период коронавируса госкорпорацию сделало производство аппаратов ИВЛ и термометров.

Среди ведомств больше всего денег на закупки получил Минпромторг (18,7 млрд). Другими самыми крупными получателями оказались Минобороны (13,4 млрд) и МВД (7,8 млрд), опередившие Минздрав (2,4 млрд) и Федеральное медико-биологическое агентство (1,9 млрд).

«Позади других силовых ведомств обделенной осталась ФСИН, получившая всего 2,5 млрд руб. Борьба с коронавирусом у 500 тыс. заключенных и 296 тыс. работников ФСИН обошлась государству дешевле, чем у нескольких тысяч человек, прикрепленных к десяти больницам и поликлиникам управделами президента — это ведомство получило 3 млрд руб», — отмечается в исследовании.

Свыше пятой части всех коронавирусных закупок оказались секретными.