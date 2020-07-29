В Минске у здания КГБ задержали более 50 человек

В Минске вечером 28 июля возле здания КГБ задержали более 50 человек, среди них были люди, пришедшие подать ходатайство об изменении мер пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико, а также журналисты. Позже почти всех освободили без составления протоколов, сообщает правозащитный центр «Весна».

«Нас задерживал ОМОН, везли нас на двух микроавтобусах. Всех привезли в Заводское РУВД, нами занимался заместитель начальника милиции общественной безопасности, Сергей Варейко. Ему позвонил какой-то генерал, после разговора с ним, и проверки документов нас отпустили, — рассказала корреспондентка TUT.BY Елена Толкачева.

Днем 28 июля представители штаба Виктора Бабарико подавали в КГБ ходатайство об изменении меры пресечения политику и бизнесмену. Сторонников они призвали выступить поручителями.

Виктора Бабарико задержали, обвинив в финансовых махинациях. Позже ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии. Наблюдатели считали его основным конкурентом действующего главы государства Александра Лукашенко.