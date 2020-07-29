Суд снял арест с крабовых компаний, доли в которых купила Собчак

Сахалинский областной суд отменил арест компаний из уголовного дела «крабового короля» Олега Кана. Это следует из копии письма в налоговую инспекцию от Елены Соглаевой, которая вместе с телеведущей Ксенией Собчак хочет приобрести эти компании, пишет Forbes.

Арест мешал Соглаевой, которая в сделке представляет интересы мужа, и Ксении Собчак приобрести контрольные пакеты в двух компаниях — «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс». Это одни из крупнейших крабодобытчиков на Дальнем Востоке, которым принадлежат квоты на вылов около 10 тыс. тонн краба. Теперь ограничения сняты и Соглаева просит налоговиков зарегистрировать сделки.

30 марта суд арестовал имущество «Монерона» и КУКа, а также запретил сделки с ними по ходатайству Следственного комитета. За две недели до ареста Соглаева и Собчак купили акции этих компаний, но налоговики отказали в регистрации сделок.

Покупательницы подала апелляционные жалобы на решение об аресте. Кроме того, они пожаловались главе СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и сенатору Людмиле Нарусовой, матери Собчак. Последняя обратилась к председателю Верховного суда с официальным письмом. Комитет по регламенту Совета Федерации не нашел юридических нарушений в запросе Нарусовой писали «Открытые медиа». Нарусова также ходатайствовала о включении компании «Монерон» в список системообразующих.