Миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений перемирия в Донбассе

27 июля миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня. Наблюдатели говорят о 21 взрыве и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия. Все эти нарушения режима прекращения огня зафиксированы в период с 09:45 до 11:35 27 июля, говорится в отчете миссии.

Ее члены зафиксировали также 22 единицы вооружения, размещенные в нарушение линий отвода; из них все кроме одной зафиксированы на аэродроме в неподконтрольном правительству Переможном Луганской области.

Договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня была достигнута на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля.

Накануне стало известно, что бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе.