Татьяна Становая: Боится ли Кремль протеста в Хабаровске?

Часто спрашивают - боится ли Кремль протеста в Хабаровске? Считает ли подобный протест угрозой стабильности? Не нужно никакого инсайда, чтобы ответить на эти вопросы, достаточно посмотреть на “поступки” - реально принимаемые решения:

1️⃣ Протесты не разгоняют, не подавляют, не мешают. Их как бы не замечают.

2️⃣ Масштаб фигуры Дегтярева соответствует масштабу видимой “проблемы”. Считал бы Кремль, что ситуация кризисная, “присутствие” федерального центра было бы гораздо более выраженным. И не через третьи руки. В Хабаровске политически нет Кремля. И дело не в том, что перекинули “горящий картофель” ЛДПР, а в том, что в глазах АП там ничего не горит, а если что где и тлеет, то искусственно нагнетается.

3️⃣ Вроде бы обсуждаются новые возможные эпизоды в деле Фургала, из чего следует - Кремль очевидно не рассматривает варианты “реабилитации” бывшего губернатора. Аббас Галлямов совершенно в разумной логике предложил Путину встретиться с Фургалом, и кризис был бы взять под управление. Но у президента совершенно нет этой политической логики: Фургал никакой для него не политик, а жулик и убийца. Я не удивлюсь, если через пару дней он прокомментирует уголовное дело в выражениях “руки по локоть в крови”. Политика как искусство возможного отбрасывается как деструктивная, разрушительная, а значит исключаются и любые попытки перевести “урегулирование” в политическую плоскость - то есть диалог, выпуск пара, уступки.

4️⃣ Дегтярев справляется, говорит Песков. Тут многие думали, что Кремль троллит регион. В этом-то весь и прикол - нет не троллит. Хотели ЛДПР - получите. Ставка на то, что протест утратит административную поддержку команды Фургала (а в нее АП явно верила), а потом и затухнет. Протест воспринимается как инструмент в чужих руках, кто ж с инструментом диалог будет вести?

5️⃣ Протест Кремлю на самом деле непонятен. Он безликий, вязкий как каша, без конца и начала, но явно не болезненный. Он как простуда - рутина, которая вот-вот пройдет. Хлюпнули носом, пошли дальше. И реакция соответственно в стиле “одно лечим, другое калечим”, то есть лучше не трогать, а то с какой стороны к нему не подступи, неясно куда оно выльется, а то и хуже будет. Раздражение у народа есть, но признать его - значить признать ошибки власти. А на это режим уже давно не способен.

Так что это не страх и не попытка спрятаться от проблемы за спиной Жириновского (смешно). Как оно выглядит, так оно и есть - Кремль утратил политический угол зрения и живет в другом измерении - административном.

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