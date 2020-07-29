Журналист, биолог Ирина Якутенко о новом вирусе во Вьетнаме

Наблюдаю беспокойство по поводу новых коронавирусных больных во Вьетнаме. Некоторые не очень добросовестные, выразимся так, СМИ сеют панику, сообщая, что это а) новая более опасная и заразная разновидность коронавируса или даже б) новый страшный коронавирус, который зародился где-то во вьетнамских джунглях и теперь (наконец) убьет все человечество.

Товарищи, не надо записываться к вашему психотерапевту, чтобы он предотвратил панические атаки, и собираться на Марс тоже не надо. Ничего особенно ужасного не происходит – просто во Вьетнам занесли вирус и там пошли новые вспышки, как и во многих других странах. Пока зарегистрировано около 15 случаев, но так как больные не связаны друг с другом и с каким-то одним местом типа церкви или концерта – очевидно, в стране уже какое-то время идет community spreading – то есть вирус распространяется в популяции. Именно такие никак не связанные кейсы – показатель, что в стране раскручивается много цепочек заражения, просто до сих пор их не замечали (напомню, минимум в 80% случаев COVID-19 протекает легко, так что люди не обращаются к врачам).

Надеюсь, Вьетнам подавит новый виток эпидемии. В первый раз он справился на отлично: правительство сразу смекнуло, что их система здравоохранения не справится с наплывом ковидных больных, поэтому там закрыли границы и ввели карантин раньше, чем появились первые зараженные. Когда же они таки появились, благодаря отслеживанию контактов и засаживанию их в самоизоляцию властям удалось поймать большую часть заболевших до того, как они заразили еще кого-то. В итоге до нынешней вспышки у них больше ста дней не было ни одного случая заражения. Прекрасный урок некоторым империям, которые ужасно долго гордились, что у них коронавируса нет и предпринимали очень мало превентивных мер, видимо, полагая, что он волшебным образом и не появится.

Что касается "новой разновидности". Да, этот коронавирус до сих пор во Вьетнаме не регистрировали. Там было пять "подвидов", теперь вот появился шестой, что совершенно логично, потому что пять своих вьетнамцы извели, и этот завозной. Ни о какой повышенной летальности или заразности речь не идет – вообще, несмотря на обилие "подвидов" коронавируса в разных частях света, ни для одного из них не показаны фенотипические проявления. Говоря по-русски, хоть "подвиды" и отличаются друг от друга разными мутациями, ведут они себя одинаково.

(А также не могу упустить случай и не передать привет сторонникам теории о сезонности COVID-19, продолжающих уверять, что летом он отступит, несмотря на полноценные вторые волны во множестве стран.)

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