Япония выступила против расширения G7

Правительство Японии считает важным сохранить структуру G7, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«С точки зрения Японии крайне важно сохранить текущую структуру G7. Тем не менее окончательную форму проведения следующего саммита будут согласовывать США, которые являются председателем в этом году», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас заявил, что страна выступает против расширения формата до «большой восьмерки» за счет возвращения России. Он признал, что сейчас отношения с Москвой «сложные» по многим направлениям. При этом министр добавил, что конфликты в Сирии, в Ливии и на Украине могут быть урегулированы только совместно с Россией.

30 мая президент США Дональд Трамп перенес саммит G7 с конца июня на сентябрь. Сообщалось, что он планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Канада и Великобритания высказались против расширения G7 за счет включения России.

Россию исключили из клуба после присоединения Крыма. По мнению главы канадского правительства Джастина Трюдо, с тех пор ничего не изменилось. С ним согласны и в Лондоне, и в Берлине.