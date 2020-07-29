Правительство предлагает засекретить закупки «Роскосмоса»

При осуществлении закупок в космической сфере поставщиков будут определять тайно. Такое предложение содержится в проекте постановления правительства, передает РБК.

Под постановление подпадут работы по исследованию и использованию космического пространства, а также контракты на создание космических материалов и космических технологий. Помимо этого, закрытым способом будут определяться поставщики или исполнители работ по созданию, модернизации, поставке, ремонту, сервисному обслуживанию, использованию, утилизации космической техники.



«Роскосмос» предложил засекретить свои закупки, а также закупки дочерних и других организаций в ракетно-космической отрасли в июле 2019 года. Это помогло бы повысить информационную безопасность, предотвратить доступ третьих лиц к информации о закупках и помочь в борьбе с санкциями в отношении организаций ракетно-космической отрасли, посчитали в госкорпорации.

