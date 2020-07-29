Количество нарушений при госзакупках растет

Счетная палата, ФАС, Федеральное казначейство и контрольно-счетные органы субъектов в 2019 году выявили 112 200 нарушений в сфере госзакупок, что на 9100 больше, чем годом ранее. Таким образом, рост составил 8,8%, говорится в отчете Счетной палаты, передают «Ведомости».

Более половины нарушений происходит при планировании и исполнении контрактов и связаны с коррупционными проявлениями. В начале июля глава СП Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, заявил, что прямые хищения из бюджета в прошлом году составили 2–3 млрд руб., и назвал это «чистым воровством». Всего, по его словам, было выявлено нарушений на 884,6 млрд руб., что на 112 млрд руб. больше, чем годом ранее. Сюда, по его словам, входят помимо хищений и нарушений в сфере госзакупок и ошибки бухгалтерского учета, и нецелевое использование средств. По итогам 2019 года СП удалось вернуть в бюджет 4,5 млрд руб.

Законодательство о закупках остается сложным и нестабильным. Только в прошлом году закон № 44-ФЗ менялся восемь раз, и в его развитие было принято 55 нормативных правовых актов. По словам юриста Ивана Соловьева, сегодня любая коммерческая структура, стремящаяся быть эффективной, выстраивает свою кадровую политику так, чтобы привлечь в руководящие или совещательные органы бывших высокопоставленных чиновников.