AP: бывшие разведчики России распространяют фейки о коронавирусе

Два россиянина, занимавшие ранее в разведке высокие должности, распространяют фейки о коронавирусе, ориентированные на американскую аудиторию. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на два источника во властных структурах США, передает РБК.



Недостоверные сообщения появляются на трех англоязычных сайтах. Всего на них между концом мая и началом июля опубликовано около 150 статей, вызывающих тревогу. Они касались реакции на пандемию коронавируса и, либо поддерживали Россию, либо очерняли США.



Собеседники AP также назвали сайт, зарегистрированный в России, который использовал пандемию для продвижения антизападных настроений и распространял недостоверные данные. Это агентство InfoRos.ru, которое, кроме своего, управляет сайтами Infobrics.org и OneWorld.press. По данным источников агентства, его публикации часто носят антиамериканский характер и активно распространяются через другие сайты для того, чтобы скрыть оригинальный источник информации и повысить ее легитимность.



Управляющие InfoRos.ru — Денис Тюрин и Александр Старынский — ранее работали в разведке, сообщили источники АР.

