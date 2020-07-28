Верховный суд отказался рассматривать 11 исков о голосовании по Конституции

Верховный суд отказался рассматривать все иски о признании незаконным президентского указа о назначении даты голосования по изменению Конституции. Всего в июне-июле в канцелярию суда поступило 11 заявлений об оспаривании документа, пишут «Открытые медиа».

Последний отказ пришел на иск жителя Москвы Игоря Кузника. Верховный суд считает, что спорный указ издан в соответствии с законом о поправке к Конституции и его проверка невозможна без проверки закона о поправке, а такими полномочиями Верховный суд не наделнн. Кроме того, Конституционный суд уже признал закон о поправке соответствующим основному закону, говорится в определении. Кузник обещает обжаловать это решение.

Ранее по аналогичным основаниям ВС отклонил и другие иски — в частности, главы кировского общества защиты прав потребителей «Ваше право» Геннадия Рудяка, а также депутатов Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина, Олега Шереметьева, политолога Валерия Соловья и юриста Сергея Бочарова.

«С моей точки зрения, это нарушение права на судебную защиту», — говорит адвокат Вадим Прохоров. По его мнению, суды искусственно отказывают в рассмотрении исков к президенту, и это вполне осознанное решение. Понятно, что это политический вопрос, заключает он.