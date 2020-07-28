Ивана Жданова оштрафовали на 100 тысяч рублей

Суд оштрафовал директора ФБК Ивана Жданова на 100 тысяч рублей за отказ удалить фильм «Он вам не Димон». Его признали виновным в злостном неисполнении решения суда. Об этом сам Жданов сообщил в Twitter.

В 2017 году ФБК выпустил фильм-расследование о тогдашнем премьере Дмитрии Медведеве. Бизнесмен Алишер Усманов позже потребовал удалить информацию о том, что он дал взятку главе кабмина. Суд встал на его сторону. В ФБК настаивают, что выполнили решение суда, а за ролик, опубликованный в личном канале Алексея Навального, фонд не отвечает.