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#Протест

Россияне поддерживают хабаровчан

28.07.2020

45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции протеста в Хабаровске, показал опрос «Левада-центра»

О протестах в Хабаровском крае знают 83% россиян, при этом 26% респондентов «Левада-центра» внимательно следят демонстрациями. 45% россиян положительно относятся к митингующим, 26% — нейтрально, а 17% — отрицательно.

Опрос проводился 24–25 июля, в нем приняли участие более 1,6 тыс. человек. 

«Московские протесты прошлого лета были менее заметны (внимательно следили 16%, что-то слышали 47%), и к ним заметно хуже относились (положительно 23%, нейтрально 45%, отрицательно 25%), — отмечает экономист Алексей Захаров. — Заметность прошлогодних событий в Екатеринбурге, Ингушетии и Шиесе была еще ниже (41%, 74% и 65% опрошенных о них ничего не слышали). Делигитимизировать хабаровский протест — более сложная задача для Путина, и пока не понятно, как он будет справляться».

Масштабные митинги и шествия проходят в Хабаровске с 11 июля каждый день. Люди выступают против ареста бывшего главы региона Сергея Фургала.

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