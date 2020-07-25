Хабаровск не устает

В Хабаровске люди вышли на очередную протестную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. По оценке портала DVHUB.RU, в эту субботу людей вышло гораздо больше, чем на прошлой неделе — всего около 15-20 тысяч человек.

Бесконечное море людей. Лозунги за Фургала перемежаются с «Путин вор» и «Россия выходи» pic.twitter.com/EmNvgYI6MM — Андрей Пивоваров (@brewerov) July 25, 2020

Как сообщает «ОВД-Инфо», утром полиция пришла в отель, где остановились координаторы «Открытой России». Всем им позвонили и попросили спуститься в холл отеля. Политолога Александра Кынева, который остановился в том же отеле, попытались отправить на карантин в обсерватор на 14 дней.

«Сейчас в отель в Хабаровск пришли граждане при исполнении требуют срочной изоляции в обсерваторе на 14 дней под охраной согласно их постановлению местного санитарного врача за неизвестные контакты неизвестно с кем», — написал он в Facebook.

Так как в документах полиции была допущена ошибка в паспортных данных Кынева, он вернулся в номер, а позже ушел на демонстрацию.

Плакат с одним из популярных лозунгов на митинге pic.twitter.com/TDBEX5PQIE — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 25, 2020

Ранее сообщалось, что в Хабаровске на координатора «Открытой России» Сергея Наумова напали . Избили на этой неделе и ведущего YouTube-канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева, освещающего митинги в Хабаровске.

Врио губернатора края Михаил Дегтярев к протестующим так и не вышел. В эти выходные он покинул город и отправился в рабочую поездку по районам Хабаровского края.