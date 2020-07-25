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#Протест

Хабаровск не устает

25.07.2020

На очередную протестную акцию в Хабаровске вышли до 20 тысяч человек

В Хабаровске люди вышли на очередную протестную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. По оценке портала DVHUB.RU, в эту субботу людей вышло гораздо больше, чем на прошлой неделе — всего около 15-20 тысяч человек.



Как сообщает «ОВД-Инфо», утром полиция пришла в отель, где остановились координаторы «Открытой России». Всем им позвонили и попросили спуститься в холл отеля. Политолога Александра Кынева, который остановился в том же отеле, попытались отправить на карантин в обсерватор на 14 дней.

«Сейчас в отель в Хабаровск пришли граждане при исполнении требуют срочной изоляции в обсерваторе на 14 дней под охраной согласно их постановлению местного санитарного врача за неизвестные контакты неизвестно с кем», — написал он в Facebook.

Так как в документах полиции была допущена ошибка в паспортных данных Кынева, он вернулся в номер, а позже ушел на демонстрацию.



Ранее сообщалось, что в Хабаровске на координатора «Открытой России» Сергея Наумова напали. Избили на этой неделе и ведущего YouTube-канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева, освещающего митинги в Хабаровске.

Врио губернатора края Михаил Дегтярев к протестующим так и не вышел. В эти выходные он покинул город и отправился в рабочую поездку по районам Хабаровского края.


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