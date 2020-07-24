Терема и неизвестные источники дохода Юрия Трутнева

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал о дорогостоящей недвижимости полномочного представителя президента Владимира Путина на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Речь в частности идет и коттедже за два млрд рублей в московском Серебряном бору.

«Серебряный Бор. Памятник природы на западе Москвы, прямо в черте города. Огромный искусственный остров, на котором живут несколько десятков самых богатых людей России. И понятно почему — место чудесное. До центра Москвы минут 15 на машине, но при этом живешь, как в деревне: сосновый лес, свой пляж, тишина и спокойствие. Из-за расположения и природных условий недвижимость здесь стоит дороже, чем на Рублевке», — говорится в расследовании ФБК.

Трутневу здесь принадлежит участок с тремя домами. Площадь главного трехэтажного терема — 820 кв. метров. При этом в декларации правообладателем недвижимости указана «Российская Федерация», а половину территории своего владения полпред не задекларировал вовсе.

Еще один участок семьи Трутневых с домом, баней и вертолетной площадкой ФБК нашел в поселке Лукоморье Пермского края. Землю здесь арендует фирма старшего сына Трутнева — Дмитрия.

Давно мечтаю посадить дрон на вертолетную площадку какого-нибудь чиновника. Опасаюсь только что перевернется и останется там, а работодатель пожурит за авантюру и скажет покупать новый https://t.co/LukGP9vTFy pic.twitter.com/sDhTY9xLJn — Георгий Албуров (@alburov) July 23, 2020

«Совершенно никто — ни на Дальнем Востоке, ни в остальной России — не понимает одной важной вещи: где Юрий Петрович берет деньги? Это самая большая загадка Трутнева. Там аномалия так аномалия. Доход за 2018 год — полмиллиарда рублей. За 2017 год у Трутнева 377 млн. За 2016 — 357 млн. С 2006 года Трутнев постоянно декларирует сотни миллионов рублей дохода в год, и с каждым годом цифра только растет», — пишет ФБК.

Юрий Трутнев в 1990-х занимался бизнесом, который позже продал. На пост полномочного представителя президента он заступил в 2013 году. До этого был мэром Перми, губернатором Пермской области, министром природных ресурсов.