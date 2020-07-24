Трехдневное голосование на выборах пройдет уже в сентябре

«Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По ее словам, хотя закон о многодневном голосовании, принятый Госдумой не распространяется на сентябрьские выборы, ранее законодатель дал право в рамках полномочий ЦИК расширять порядок и возможности досрочного голосования, передает ИА «Закон».

Памфилова подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в разных регионах разная: «Исходя из приоритета здоровья граждан и проанализировав опыт общероссийского голосования, мы решили перенести эту практику на ЕДГ, не выходя за рамки нашего выборного законодательства».

Глава ЦИК также сообщила, что социсследование показало, что люди остались довольны организацией общероссийского голосования. А что касается членов избиркомов, которые высказывались против распространения практики многодневного голосования на выборы, то их «менее двух тысяч», а это «всего лишь малая часть»: «Они всегда могут выйти из составов комиссий. Мы это делаем ради удобства и безопасности наших избирателей».

В проекте постановления ЦИК говорится, что могут применяться: досрочное голосование в помещениях для голосования; вне помещений (на дому); на территориях и в местах, пригодных для проведения голосования (придворовые территории, места общего пользования и иные места); досрочное голосование групп избирателей, которые проживают на отдаленных территориях, передает «Интерфакс».



«Опыт недельного голосования с 25 июня по 1 июля показал, что несколько дней являются избыточными <…> Большую часть времени члены УИК, выдающие бюллетени, проводили в ожидании избирателей. Это не редкость даже при однодневном голосовании: так, на выборах 2019 года средняя явка по официальным данным составила всего 41%», — писали члены избирательных комиссий в открытом письме против внедрения многодневного голосования. Его подписали более 1600 человек.

21 июля Госдума приняла в третьем чтении изменения, которые предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней. Сегодня закон одобрил Совет Федерации. Обсудить возможность распространения «растянутого» голосования ранее предложили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава ЦИК Элла Памфилова. За многодневное голосование вне избирательных участков выступили и в Совете по правам человека при президенте. Наблюдатели отмечают, что голосование в несколько дней не дает возможности обеспечить его прозрачность.

13 сентября запланированы прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы гордум в 22 столицах субъектов.

