Андрей Лошак: Приговоры по резонансным делам пишутся в Москве

Обвинить в педофилии и выпустить через несколько месяцев после приговора — это типа такой компромис. И вашим, и нашим. Та же схема, что и в деле Серебренникова. Что еще раз демонстрирует, что приговоры по резонансным делам пишутся в Москве. Дело Дмитриева — очередное свидетельство полной деградации судебной системы, когда от судьи не зависит ровным счетом ничего. Приговоры выносятся не по букве закона, а исходя из сиюминутных интересов группировки, захватившей власть. У нас нет независимого суда, а значит и правосудия. Одно лишь бесконечное надругательство над законом и обесценивание самого института судебной власти. После неизбежного коллапса этой прогнившей системы в обществе придется еще очень долго восстанавливать доверие и уважение к суду и закону. Но когда-нибудь это обязательно случится. Дмитриев будет реабилитирован, а мразь, которая организовала его дело, отправится под суд — честный и ни от кого не зависимый.

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