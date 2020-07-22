Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Дмитриев оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Так как Дмитриев уже отбыл больше трех лет, то он выйдет на свободу в ноябре, пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева (первоначально он говорил, что Дмитриева освободят в сентябре).

За Дмитриевым признано право на реабилитацию по статьям, по которым его оправдали, сообщается на сайте суда.



Прокуратура просила для Дмитриева 15 лет колонии строгого режима. Из-за карантинных мер в зал заседания сегодня пустили только участников процесса, журналисты и группа поддержки ожидали решения суда снаружи. До этого весь процесс шел в закрытом режиме.

Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии. 12 сентября он выйдет на свободу за отсиженным.



Чудовищно несправедливо — обвинения смешные, дело шито белыми нитками. Власть мстит тем, кто посягает на миф о светлой памяти предков.



А вот как Юрия сегодня заводили в суд: pic.twitter.com/pNczXqZYc0 — Andrey Pivovarov (@brewerov) July 22, 2020

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года по обвинению в хранении порнографии. На его компьютере нашли снимки его приемной дочери. Историк говорит, что делал их для отслеживания ее состояния здоровья и отчета перед органами опеки. 5 апреля 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Дмитриева и приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы за незаконное хранение оружия. С учетом времени, проведенного им в СИЗО, срок сократили до трех месяцев. Прокуратура обжаловала это решение. Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Новое дело было возбуждено в конце июня 2018 года. Теперь его судили по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Юрий Дмитриев 30 лет занимался восстановлением памяти о жертвах политический репрессий. Он нашел места захоронения и установил личности около 7 тыс. расстрелянных, нашел 55 тыс. имен погибших и пострадавших от репрессий. Дмитриев является основателем мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе (Соловки) и других мест памяти.

Контекст уголовного дела Юрия Дмитриева дает все основания считать обвинения надуманными и политически мотивированными, имеющими прямое отношение к его правозащитной деятельности, заявила сегодня Human Rights Watch.

«К заявлениям о сексуальном насилии в отношении ребенка необходимо относиться предельно серьезно, но нельзя забывать и процессуальных гарантиях для обвиняемого, — говорит Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. — Нас тревожит возможность того, что со стороны властей может иметь место недобросовестное стремление под предлогом защиты приемной дочери Дмитриева скомпрометировать самого историка и правозащитника, необратимо запятнав его имя такой уголовной статьей».

Уголовное преследование Юрия Дмитриева происходит на фоне разворота российских властей в сторону приглушения тематики сталинских репрессий, поддержки националистически настроенных групп, атакующих тех, кто посвятил жизнь восстановлению исторической правды о ГУЛАГе, и очернения независимых организаций, занимающихся расследованием преступлений сталинизма и увековечиванием памяти жертв репрессий. На такие группы теперь навешивают ярлыки «иностранных агентов» и «переписывателей истории». Этот разворот стал особенно заметным в 2014 году после оккупации Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе, в котором Россия поддерживает антиправительственные силы, отмечают в Human Rights Watch.

«Характер и момент дела Дмитриева указывают на то, что власти пытаются таким образом запятнать репутацию правозащитника и «Мемориала» в целом», - говорит Хью Уильямсон. Власти стремятся дискредитировать проекты по увековечиванию памяти жертв сталинизма, которые противоречат сегодняшней официальной версии истории этого периода, отмечает Human Rights Watch.