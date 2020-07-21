Дегтярев: «Федеральный центр услышал и учел мнение избирателей»

«Я с большим уважением отношусь к выбору жителей региона, который они сделали на прошедших губернаторских выборах, а также в ходе выборов депутатов. Сегодня федеральный центр услышал и учел мнение избирателей, направив меня на работу в Хабаровский край», — цитирует Дегтярева пресс-служба правительства региона.

Между тем, оппозиция в Хабаровском крае не согласна с новым руководителем. Мнения собрал портал DVHUB.RU.

Представитель КПРФ в региональном парламенте Максим Кукушкин напрямую заявил, что считает фигуру Дегтярева временной: «Крайне неуважительное действие Москвы по отношению к жителям Хабаровского края. Ответа на протесты люди так и не получили. При этом никто не хотел видеть кандидатуру запада — человек проблем наших не знает. Думаю, что это временная кандидатура. Специально взяли человека от ЛДПР, чтобы визуально оставить регион за этой партией, но фактически Хабаровский край уходит под контроль администрации президента. Полагаю, в дальнейшем появится новый человек, видимо, беспартийный, который и будет здесь ставленником власти».

В «Справедливой России» заявили, что партийная принадлежность Дегтяреву не поможет. «Он не политический тяжеловес, не местный человек, был в Хабаровском крае только один раз. Впрочем, у врио впереди еще больше года до выборов, если он, конечно, захочет в них участвовать. Это достаточное время, чтобы проявить себя, доказать делом свои политические амбиции. Если он реализует выборный тезис Сергея Фургала о создании многопартийного правительства, тогда, опираясь на различные политические силы, ему будет проще наладить диалог с жителями края», — говорит Игорь Глухов, лидер хабаровского отделения «Справедливой России».

Алексей Ворсин, координатор хабаровского штаба Алексея Навального, полностью раскритиковал выбор Кремля: «Он к Дальнему Востоку не имеет никакого отношения. Да и управленец он никакой. Человек в хороших отношениях с Жириновским, а потому теперь на посту врио. Не представляю, как он будет разговаривать с местными жителями. Сейчас самое правильное для него — выйти к протестующим».

Вот так Дегтярёв убегает от людей. Политик, который не может общаться с людьми - не сможет для людей работать. pic.twitter.com/y2JGReTNf3 — Николай Ляскин (@nlyaskin) July 21, 2020

«Прогнозов, как себя проявит исполняющий обязанности, я давать пока не буду. Здесь нужно смотреть по факту. Что касается регионального отделения нашей партии, мы будет выстраивать конструктивные отношения с врио губернатора», — сказал и.о. секретаря Хабаровского регионального отделения «Единой России» Максим Иванов.