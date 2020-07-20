Хабаровский край остается за ЛДПР

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Дегтяревым в режиме видеоконференции.

«Михаил Владимирович, есть для вас работа, очень ответственная, очень важная и, конечно, очень нужная стране, имею в виду регион, который я хочу предложить Вам возглавить — Хабаровский край», — сказал Путин.

Дегтярев заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край. Он попросил Путина дать поручение правительству РФ «поддержать правительство Хабаровского края в этот непростой период, в том числе в вопросах уточнения национальных проектов по всем трем направлениям: экономический рост, человеческий капитал, комфортная среда».

Сергея Фургала Путин отстранил от должности губернатора Хабаровского края с формулировкой «в связи с утратой доверия президента». Фургала арестовали по обвинению в организации убийств двух предпринимателей и одного покушения в 2004–2005 годах. Он свою вину не признает. В поддержку Фургала в Хабаровске уже 10 дней идут массовые акции.

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в сентябре 2021 года.

