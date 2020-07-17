Чешский друг Ивана Сафронова отверг причастность к спецслужбам

После ареста журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвинили в передаче секретных данных чешским спецслужбам, ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что агентом Праги стал Мартин Лариш, с которым Сафронов неоднократно встречался. Лариш возглавляет Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке, а деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником, говорилось в заметке государственного агентства.

Сам Лариш в письме, адресованном адвокатам Сафронова, отрицает свою причастность к спецслужбам. Он признал, что познакомился с российским журналистом в 2012 году, когда работал в России корреспондентом газеты Lidové noviny, они стали друзьями: «Мы общались как коллеги — журналисты и эксперты на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности».

«Мне очень жаль, что случилось, меня это подвергло в шок и я до сих пор не понимаю зачем его задержали. Официальную причину я также не понял, потому что Иван был журналист — значит, что он не имел и не мог иметь доступ к секретным материалам, потому в журналистике с секретными материалами не работают. Я сам как эксперт в Чехии доступа к никаким секретным материалам не имею и никакое государственное ведомство мне их попросту не выдаст. Это полный абсурд», — пишет Лариш.

По его словам, если бы Сафронов и мог получить секретную информацию, то «должен быть задержан тот, кто ему секрет передал и не Иван, который все что смог, так это писать правдивые, но острые и потому для многих во власти политически неудобные статьи».

Лариш, категорически отрицая свою причастность к любой спецслужбе, признает, что заведует Центром для анализов безопасности и превенции.

«В нашем центре занимаемся аналитическими заметками на разные темы, связанные в основном с политикой, экономикой и безопасностью в разных регионах мира. Все наши публикации и заметки выложены на нашем сайте в открытом доступе. Кроме того, мы участвовали и участвуем в нескольких грантовых проектах с нашими партнерами, некоммерческими организациями, в основном из соседних стран Центральной Европы. Наш центр является тоже некоммерческой организацией. В отрытом доступе также находится и наша публичная деятельность, включая участия на конференциях, круглых столах и тд., где мы находились в качестве организаторов или участников. Таким образом моя деятельность никак не связана с сотрудничеством со спецслужбами. В наших с Иваном разговорах и переписке не могло быть никаких государственных секретов, поскольку мы всегда работаем только с открытыми источниками», — заявляет Лариш.

Версию истории с преследованием Ивана Сафронова от Евгении Альбац читайте здесь.