СК рассказал подробности расследования дела Фургала

Решения о совершении убийства принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов. Так, по данным СК, убийство Зоря было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Евгением Зоря железобетонного завода: «Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих».

Второй жертвой Фургала и его соучастников стал его же компаньон — Булатов, который подозревал Фургала в причастности к убийству Зоря: «Опасаясь разоблачения, Фургал в соучастии с другим фигурантом уголовного дела организовал убийство Булатова. Физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе — компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома».

Позднее, расширив свой бизнес, Фургал открыл в Амурской области пункт приема металла, пишет СК. Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Фургал, желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса: «Этот конфликт Фургал решил уже, по-видимому, привычным способом, организовав через соучастников убийство потерпевшего. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил».

Также в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала, заявляют следователи.

Непосредственными исполнителями заказов Фургала следствие называет группировку «тимофеевских». С ней тесно был связан один из приближенных Фургала Александр Карепов, ставший его помощником в период работы депутатом Госдумы.

В СК отмечают, что несмотря на то, что преступления были совершены в в 2004-2005 годах, работа по их раскрытию никогда не прекращалась, однако «значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников». В материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе имелись разрозненные показания отдельных свидетелей о возможной причастности Фургала. «В 2019 году доказательственную базу удалось пополнить и другими сведениями, что впоследствии позволило следствию сделать однозначный вывод о причастности Фургала к организации убийств и соединить в одном производстве уголовные дела», — говорится в заявлении СК.

Сергею Фургалу сегодня Мосгорсуд отказал в изменении меры пресечения. Он остается в СИЗО. В Хабаровске уже несколько дней не прекращаются акции в его поддержку.