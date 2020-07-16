Ивана Сафронова оставили в СИЗО

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Ивана Сафронова и отказался освободить его из-под стражи. Под арестом он остается до 6 сентября. Адвокаты просили отменить решение районного суда, считая его незаконным и необоснованным. В качестве альтернативы заключению под стражу они предлагали поместить обвиняемого под домашний арест на время следствия, передает Business FM.

При этом Мосгорсуд внес техническое изменение в решение Лефортовского суда. Суд первой инстанции написал в постановлении, что Иван Сафронов длительное время сотрудничал с чешской разведкой. Мосгорсуд эту фразу исключил, сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов, передают «Открытые медиа». Исходя из текста решения Лефортовского суда выходило, что тот, вынося постановление об аресте журналиста, сразу признал его виновным. Однако суд первой инстанции при избрании меры пресечения не должен был вдаваться в вопросы виновности или невиновности, отметил другой адвокат Евгений Смирнов.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, следствие ФСБ впервые на нем показало материалы дела, содержание государственную тайну. «Защиту впервые познакомили с секретными материалами. В них информация об оперативно-розыскной деятельности, которая была проведена в отношении Ивана», — цитирует Павлова «Интерфакс».

На сегодняшнем заседании также стало известно, что уголовное дело Сафронова ведут 10 следователей ФСБ. Группу возглавляет Александр Чабан, ведущий также дело ученого Кудрявцева.

Иван Павлов рассказал, что информация о передаче гостайны чешским спецслужбам была передана из Службы внешней разведки. «Есть сообщение СВР о том, что неназванное лицо, которому Сафронов передал информацию, имеет отношение к чешской спецслужбе. Оно подписано генералом без указания фамилии», — уточнил адвокат. По его словам, заключения специалистов в деле основываются на «формальных перечнях сведений о гостайне, которые есть в каждом ведомстве», передает «КоммерсантЪ».

Ивана Сафронова обвиняют в том, что в 2012 году он был якобы завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году через интернет передал ее агенту секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из африканских ближневосточных государств. Сафронов не признает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью.

Сегодня суду были переданы десятки поручительств и положительных характеристик на обвиняемого. Личные поручительства в частности подписали основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев. Положительных характеристики дали представители всех работодателей Сафронова, включая «Роскосмос».