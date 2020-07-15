В Москве и Петербурге проходит массовый сбор подписей против изменения Конституции

В Москве вместо запрещенного властями митинга оппозиция проводит сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Конституцию. На Пушкинской площади собрались несколько сотен человек, полиция в ситуацию пока не вмешивается.

Выходя из перехода не ожидал увидеть столько людей, еще и во время дождя pic.twitter.com/B8TSAnFpz6 — Alexander Goode (@goode108) July 15, 2020

«Неважно, голосовали ли вы против поправок в Конституцию или бойкотировали «голосование». Сейчас мы должны не спорить о тактике на «голосовании», которое уже прошло, а объединить усилия и защитить наше будущее. Приходите, пока Путин не сделал всей России еще хуже», — отмечают организаторы акции.

Вокруг памятника Пушкину организовали несколько очередей. Приезжайте! pic.twitter.com/30PKsDXudq — Юлия Галямина (@galiamina) July 15, 2020

Тем временем в Петербурге очередь выглядит уже так. Растянулась на полкилометра точно. Ого. pic.twitter.com/cBabku4OFS — Andrey Pivovarov (@brewerov) July 15, 2020

В Петербурге очередь уже ушла за Рубинштейна. Это более 500 метров от Малой Садовой. Посмотрите, как мощно выглядит! pic.twitter.com/KeKsLQPxcr — Andrey Pivovarov (@brewerov) July 15, 2020

Аналогичная акция проходит и в Петербурге.