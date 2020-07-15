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В Москве и Петербурге проходит массовый сбор подписей против изменения Конституции

15.07.2020

В Москве вместо запрещенного властями митинга оппозиция проводит сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Конституцию. На Пушкинской площади собрались несколько сотен человек, полиция в ситуацию пока не вмешивается.

«Неважно, голосовали ли вы против поправок в Конституцию или бойкотировали «голосование». Сейчас мы должны не спорить о тактике на «голосовании», которое уже прошло, а объединить усилия и защитить наше будущее. Приходите, пока Путин не сделал всей России еще хуже», — отмечают организаторы акции.



Аналогичная акция проходит и в Петербурге.

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