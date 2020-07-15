В Москве и Петербурге проходит массовый сбор подписей против изменения Конституции

В Москве вместо запрещенного властями митинга оппозиция проводит сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Конституцию. На Пушкинской площади собрались несколько сотен человек, полиция в ситуацию пока не вмешивается.
Выходя из перехода не ожидал увидеть столько людей, еще и во время дождя pic.twitter.com/B8TSAnFpz6— Alexander Goode (@goode108) July 15, 2020
«Неважно, голосовали ли вы против поправок в Конституцию или бойкотировали «голосование». Сейчас мы должны не спорить о тактике на «голосовании», которое уже прошло, а объединить усилия и защитить наше будущее. Приходите, пока Путин не сделал всей России еще хуже», — отмечают организаторы акции.
Вокруг памятника Пушкину организовали несколько очередей. Приезжайте! pic.twitter.com/30PKsDXudq— Юлия Галямина (@galiamina) July 15, 2020
Аналогичная акция проходит и в Петербурге.
Тем временем в Петербурге очередь выглядит уже так. Растянулась на полкилометра точно. Ого. pic.twitter.com/cBabku4OFS— Andrey Pivovarov (@brewerov) July 15, 2020
В Петербурге очередь уже ушла за Рубинштейна. Это более 500 метров от Малой Садовой. Посмотрите, как мощно выглядит! pic.twitter.com/KeKsLQPxcr— Andrey Pivovarov (@brewerov) July 15, 2020