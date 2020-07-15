Депутаты одобрили трехдневное голосование

Решение о проведении голосования на выборах или референдумах в течение нескольких дней подряд будет принимать избирательная комиссия, их организующая, передает ТАСС.

Обсудить возможность распространения «растянутого» голосования ранее предлагали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава ЦИК Элла Памфилова. За многодневное голосование вне избирательных участков выступили и в Совете по правам человека при президенте.

Против высказались сотни членов избирательных комиссий. «Опыт недельного голосования с 25 июня по 1 июля показал, что несколько дней являются избыточными. По официальным данным, явка составила менее 70%, то есть в среднем в день голосовало менее 10% от списка избирателей. Большую часть времени члены УИК, выдающие бюллетени, проводили в ожидании избирателей. Это не редкость даже при однодневном голосовании: так, на выборах 2019 года средняя явка по официальным данным составила всего 41%», — заявили они.

Наблюдатели отмечают, что голосование в несколько дней не дает возможности обеспечить его прозрачность.

Одобренные сегодня поправки были внесены в законопроект, предусматривающий возможность политических партий отзывать членов избирательных комиссий, которых они ранее назначили. Сейчас член избирательной комиссии с правом решающего голоса может быть отозван лишь по собственному желанию или решением суда, отмечают «Открытые медиа». При этом попадание в состав комиссии через партийные квоты — одна из немногих возможностей для независимых от местных администраций людей принимать участие в работе избиркомов. Как полагает координатор движения «Голос» в Москве Дмитрий Нестеров, эта норма принимается, чтобы в случае «острой необходимости» в отдельных регионах «зачищать» комиссии от неугодных членов с правом решающего голоса через давление на партии.