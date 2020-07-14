Прокуратура запросила сроки по делу «Нового величия»

Руслана Костыленкова, которого обвинение считает лидером «Нового величия», прокуратура попросила приговорить к семи с половиной годам колонии, Петра Карамзина — к шести с половиной, Вячеслава Крюкова — к шести годам, передает «Медиазона». Для Максима Рощина, Дмитрия Полетаева, Марии Дубовик и Анны Павликовой запросили условные сроки: шесть с половиной лет, шесть с половиной лет, пять лет и четыре года соответственно.

Представитель прокуратуры также сообщил, что с фигурантов дела необходимо снять обвинения по статье об участии в экстремистском сообществе, но оставить статью об организации экстремистского сообщества.

Ранее находившийся под домашним арестом Сергей Гаврилов, покинул Россию, он объявлен в розыск. Дело другого обвиняемого Павла Ребровского Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Досудебное соглашение ранее заключил Рустам Рустамов, в марте 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

По версии следствия, «Новое величие» — экстремистское сообщество, участники которого готовили государственный переворот. Защита уверена, что дело стало следствием провокации со стороны силовиков.

