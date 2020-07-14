«У нас больше нет оснований доверять правоохранительным органам…»

Судебные процессы по делам о госизмене закрыты для прессы и общества. Журналистам и правозащитникам предложено следить за этим делом только по релизам пресс-служб ФСБ и судов, указывается в письме. Его авторы напоминают о деле Ивана Голунова, против которого фальсифицировали дело о наркотиках.

«У нас, журналистов и сотрудников СМИ, больше нет оснований доверять правоохранительным органам. Нашим коллегам — Светлане Прокопьевой, Абдулмумину Гаджиеву, Илье Азару, Петру Верзилову и многим другим — предъявляются необоснованные обвинения. В России установился режим преследования журналистов. Наша профессиональная деятельность не просто опутывается цензурой и самоцензурой, а криминализируется и начинает нести угрозу тем, кто ей занимается. Силовые структуры разрушают институт прессы, лишают свободы слова и нарушают гражданские права», — говорится в письме.



Журналисты требуют открытого и прозрачного расследования дела Ивана Сафронова: «Мы уверены, что Иван не должен находиться за решеткой. Журналист не террорист, не изменник Родины и не преступник. Чтобы утверждать обратное, нужно предъявить убедительные обвинения, проводить расследование и судебные слушания непредвзято, открыто и доступно для всего общества».



Журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова 13 июля официально обвинили в госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам он вину не признает и связывает преследование со своей журналисткой деятельностью. ФСБ считает, что Сафронов в 2017 году передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Информация касалась военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке.

«Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Не ясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — говорил адвокат Иван Павлов.

Накануне у СИЗО «Лефортово» журналисты собрались, чтобы поддержать коллегу. Полиция задерживала всех, на ком были футболки с надписями, посвященными Сафронову. Петицию с требованием рассекретить дело Сафронова подписали более 57 тыс. человек.