«Голос» пожаловался в Генпрокуратуру на федеральные СМИ

В заявлении указывается на информацию, озвученную 6 июля на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, которое транслировалось в прямом эфире. Тогда «Голос» обвинили в том, что деятельность движения якобы направлена на подрыв доверия граждан к результатам голосования и дискредитацию России в международных институтах. Сенатор Андрей Климов даже заявил, что наблюдатели «Голоса» «жулики», которых хочется назвать «изменниками Родины».

«В этой ситуации мы воспринимаем обвинения наблюдателей в «подрывной деятельности» и «измене Родине», на основании того, что они выявляли нарушения в ходе проведения голосования и предавали их гласности, как неуважение сенаторов к своим согражданам и Конституции России, а также как разжигание социальной розни», — говорится в заявлении «Голоса».

Недостоверной в движении называют и информацию о финансировании деятельности Альянса независимых наблюдателей за общероссийским голосованием на средства гранта Госдепартамента США.

Самым масштабным блоком ложных обвинений стал, связанный с фейками, распространяемыми в интернете и СМИ. Так, на заседании членами СФ и ЦИК всерьез обсуждались несколько материалов, «носящих откровенно лживый и клеветнический характер», они были «вброшены» с 22 июня по 1 июля посредством анонимных telegram-каналов и малочитаемых интернет-сайтов, указывают активисты. Среди этих материалов называются:

Видеоролик, на котором пранкер, представляющийся сопредседателем «Голоса» Романом Удотом, по телефону требовал от региональных координаторов увеличить количество сообщений о нарушениях, чтобы перед кем-то отчитаться; Сфабрикованный проект доклада, якобы подготовленный сопредседателем «Голоса» Григорием Мельконьянцем; Фальшивая инструкция, приписываемая членам совета движения «Голос» Виталию Аверину и Андрею Бузину, в которой от наблюдателей требовалось «устраивать скандалы», «дезорганизовывать работу УИК» и «придумывать нарушения».

Информационная кампания шла также на федеральных телеканалах и в крупных печатных и интернет-СМИ, находящихся под контролем государства.

«Таким образом, был выстроен целый конвейер фабрикации лжи о движении «Голос» и других независимых наблюдателях: сначала снимались постановочные ролики и фальсифицировались материалы «Голоса»; затем они размещались на малочитаемых интернет-сайтах и в анонимных телеграм-каналах, откуда распространялись уже центральными телеканалами, а в конце оказались введены в поле принятия политических и юридических решений с помощью парламентариев, членов ЦИК, ОПРФ и СПЧ», — говорят в «Голосе».

«Голос» требует от телеканалов (Первый канал, Россия, Рен-ТВ, НТВ, Пятый канал) и ЦИК опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство сведения; от членов Общественной палаты и Совета по правам человека — предоставить материалы проверок, на основе которых были сделаны выводы о наличии 92% «фейковых» сообщений на «Карте нарушений». Генеральную прокуратуру «Голос» прости провести проверку по фактам распространения СМИ заведомо ложных сведений, подрывающих репутацию движения и порочащих честь и достоинство его участников.