Ивану Сафронову предъявили обвинение

По обвинению в госизмене Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы, сам вину не признает и связывает преследование со своей журналисткой деятельностью.

ФСБ считает, что он в 2017 году передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Информация касалась военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Защита обжаловала арест, Мосгорсуд рассмотрит его 16 июля, передает «КоммерсантЪ».

«Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Не ясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — рассказал «Интерфаксу» адвокат Иван Павлов.

Сегодня у СИЗО «Лефортовj» журналисты собрались, чтобы поддержать коллегу. Полиция задерживала всех, на ком были футболки с надписями, посвященными Сафронову. Всего в отдел полиции увезли минимум 18 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

В день задержания Сафронова в его поддержку выступили несколько редакций СМИ. Коллеги требуют максимально открытого разбирательства дела Сафронова, хотя дела о госизмене суды рассматривают в закрытом режиме. Петицию с требованием рассекретить дело Сафронова подписали почти 56 тыс. человек.

