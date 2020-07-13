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У СИЗО «Лефортово» вывесили баннер в поддержку Ивана Сафронова

13.07.2020

В Москве на Госпитальном мосту около СИЗО «Лефортово» вывесили баннер в поддержку журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене. Об этом сообщает «Дождь». Баннер с надписью «#СвободуСафронову» провисел он полторы минуты, после чего его снял один из строителей. Позже его перевесили.

Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. 13 июля ему планируют предъявить обвинение. 

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