У СИЗО «Лефортово» вывесили баннер в поддержку Ивана Сафронова

В Москве на Госпитальном мосту около СИЗО «Лефортово» вывесили баннер в поддержку журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене. Об этом сообщает «Дождь». Баннер с надписью «#СвободуСафронову» провисел он полторы минуты, после чего его снял один из строителей. Позже его перевесили.

Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. 13 июля ему планируют предъявить обвинение.