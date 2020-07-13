У СИЗО «Лефортово» вывесили баннер в поддержку Ивана Сафронова

В Москве на Госпитальном мосту около СИЗО «Лефортово» вывесили баннер в поддержку журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене. Об этом сообщает «Дождь». Баннер с надписью «#СвободуСафронову» провисел он полторы минуты, после чего его снял один из строителей. Позже его перевесили.
Фото: Валерия Ратникова / Дождь pic.twitter.com/gPdoe6ewFf— Дождь (@tvrain) July 13, 2020
Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. 13 июля ему планируют предъявить обвинение.