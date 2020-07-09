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#Власть/Криминал

Хабаровского губернатора задержали по делу об организации убийств

09.07.2020

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств

Сергей Фургал, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Возбуждение уголовного дела стало результатом «длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной  группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области», сообщили в СК.

Кроме  Фургала по делу ранее задержаны и арестованы четверо участников ОПГ, которым  предъявлены обвинения. Губернатора для предъявления обвинения доставляют в Москву.

Сергей Фургал проверяется на причастность и к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в  Амурской области, отмечают следователи.

Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года, победив во втором туре выборов кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. Сам Фургал с 2005 года является членом ЛДПР. В начале 2000-х он возглавлял фирму по торговле лесоматериалами ООО «Алькума», а затем компанию ООО «МИФ-Хабаровск», занимавшуюся сбором лома черных металлов.

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