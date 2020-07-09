Хабаровского губернатора задержали по делу об организации убийств

Сергей Фургал, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Возбуждение уголовного дела стало результатом «длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области», сообщили в СК.

Кроме Фургала по делу ранее задержаны и арестованы четверо участников ОПГ, которым предъявлены обвинения. Губернатора для предъявления обвинения доставляют в Москву.

Сергей Фургал проверяется на причастность и к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области, отмечают следователи.

Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года, победив во втором туре выборов кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. Сам Фургал с 2005 года является членом ЛДПР. В начале 2000-х он возглавлял фирму по торговле лесоматериалами ООО «Алькума», а затем компанию ООО «МИФ-Хабаровск», занимавшуюся сбором лома черных металлов.



