Агрессия в отношении российских журналистов нарастает

Фонд «Справедливость для журналистов» опубликовал доклад, посвященный атакам против работников СМИ с 2017 по 2019 годы в России, Белоруссии и Украине. Основным источником атак на журналистов в России являются представители властей — на них приходится 68% всех нападений. 63% всех атак против журналистов осуществляются с использованием юридических и экономических механизмов, прежде всего задержаний, административных и уголовных дел, вынужденных увольнений, говорится в исследовании.

«В такой ситуации даже присуждение штрафа вместо заключения в тюрьму на долгий срок, как в случае с псковской журналисткой Светланой Прокопьевой, уже выглядит актом гуманизма», — отмечается в докладе.

За три года в России зафиксировано 1116 нападений на журналистов. Пятая часть всех атак (225 случаев) приходится на физические нападения. Как минимум 15 российских работников СМИ лишились жизни. В 2019 году по сравнению с 2017-м число физических нападений на журналистов увеличилось на четверть. За профессиональную деятельность журналистов избивают и калечат, как фотографа «Медиазоны» Давида Френкеля и документалиста Сергея Ерженкова.

Исследователи говорят о нарастании агрессии в отношении работников СМИ: «Динамика пугающая: количество задержаний работников СМИ в 2019 году выросло по сравнению с 2017-м в четыре раза, а число заключений их под стражу удвоилось. 68% всех атак на работников СМИ в России приходится на представителей властей».

«В России в результате убийств, несчастных случаев, избиений и самоубийств погибло вдвое больше работников СМИ, чем на всем постсоветском пространстве — 15 человек. Массовые задержания журналистов на митингах и одиночных пикетах, уголовные преследования и штрафы за публикации любой неприятной для властей информации являются постоянной угрозой для работников СМИ в России. Убийства журналистов не расследуются, а безнаказанность ведет ко все большому разгулу произвола власти и тех, кого она покрывает или открыто поощряет», — пишут авторы исследования.

Они отмечают, что в ежегодном индексе свободы прессы «Репортеров без границ» за 2020 год Россия занимает 149-е место из 180, между Гондурасом и Конго. Исходя из отчета Freedom of the Net за 2019 год, составленного Freedom House, в России отсутствует свобода интернета (31 из 100 баллов). По этому показателю Россия находится в одной группе стран с Китаем, Саудовской Аравией и Кубой.