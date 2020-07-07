Обвинение запросило Юрию Дмитриеву 15 лет колонии

Новое дело против Дмитриева было возбуждено в конце июня 2018 года. За три месяца до ареста историк был оправдан Петрозаводским городским судом, который подтвердил его невиновность в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Теперь его судят по статье «Насильственные действия сексуального характера». В изготовлении детской порнографии и развратных действиях Дмитриева обвинили в 2016 году из-за снимков приемной дочери, которые он делал, чтобы зафиксировать физическое развитие девочки для органов опеки.

Юрий Дмитриев 30 лет занимался восстановлением памяти о жертвах политический репрессий. Он нашел места захоронения и установил личности около 7 тыс. расстрелянных, нашел 55 тыс. имен погибших и пострадавших от репрессий. Дмитриев является основателем мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе (Соловки) и других мест памяти.