Ушел из жизни Эннио Морриконе

Эннио Морриконе умер ночью в римской клинике, сообщает агентство ANSA. Несколько дней назад в результате падения он сломал бедренную кость.

Морриконе в основном писал музыку для кино и телевидения. Он обладатель двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку — к «Омерзительной восьмёрке» (2016), 9-кратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус», 6-кратный лауреат премии BAFTA и многих других.

Эннио Морриконе — один из самых известных композиторов современности и один из наиболее известных в мире композиторов кино. За свою карьеру написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам.